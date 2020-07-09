Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 266 milyon dolar artarak 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.


Buna göre, 3 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 73 milyon dolar azalışla 51 milyar 344 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Haziran'da 51 milyar 417 milyon dolar seviyesindeydi.


Söz konusu dönemde altın rezervleri, 339 milyon dolar artışla 38 milyar 821 milyon dolardan 39 milyar 160 milyon dolara çıktı.


Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 266 milyon dolar artışla 90 milyar 238 milyon dolardan 90 milyar 504 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

 Altın Rezervleri

 Brüt Döviz Rezervleri

 Toplam Rezervler

28.12.2018

 19.950

 71.980

 91.930

25.01.2019

 19.862

 73.470

 93.332

22.02.2019

 20.549

 79.122

 99.671

29.03.2019

 20.834

 75.408

 96.242

26.04.2019

 20.432

 73.284

 93.716

31.05.2019

 20.517

 75.038

 95.555

28.06.2019

 22.853

 73.544

 96.397

26.07.2019

 23.417

 74.971

 98.388

29.08.2019

 25.709

 75.796

 101.505

27.09.2019

 26.051

 75.655

 101.706

25.10.2019

 26.481

 78.504

 104.985

29.11.2019

 26.475

 78.274

 104.749

27.12.2019

 25.079

 81.240

 106.319

31.01.2020

 27.520

 74.856

 102.376

28.02.2020

 30.411

 77.414

 107.825

27.03.2020

 31.325

 64.081

 95.406

30.04.2020

 34.786

 51.457

 86.243

08.05.2020

 34.684

 51.149

 85.833

15.05.2020

 35.535

 48.894

 84.429

22.05.2020

 36.812

 55.595

 92.407

29.05.2020

 36.667

 54.360

 91.027

05.06.2020

 36.610

 55.610

 92.220

12.06.2020

 37.579

 55.483

 93.062

19.06.2020

 38.371

 53.222

 91.593

26.06.2020

 38.821

 51.417

 90.238

03.07.2020 39.160 51.344 90.504

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Vodafone Park'ta 2. gol geldi! Yıldız futbolcu şık bir şekilde topu ağlara gönderdi
20:19
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:25:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 504 milyon dolar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]