Son dakika haberi! Mermer madeninin çökmesi sonucu ölü sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Pakistan'da mermer madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 19'a yükseldi.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa sınır eyaletine bağlı Mohmand bölgesinde bulunan mermer madeninde dün göçük meydana geldi. Göçük sonucu 19 madencinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hala enkaz altında 5 kişinin bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
(Abid Mazhar/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 14:37 - Kaynak: İHA
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