Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik

20.11.2020 16:41
Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde 7 noktada düzenlediği etkinliklerde çocuklara hakları anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde 7 noktada düzenlediği etkinliklerde çocuklara hakları anlatıldı. Çocuklar, "Hayır Deme Hakkımız Var, Haklarımıza Dokunma" mesajı verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Dünya Çocuk Hakları Gününde düzenlediği etkinliklerde çocuğun eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlenme gibi temel haklarının yanı sıra ayrım gözetmeme, çocuğun çalıştırılmaması, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama, gelişme ve katılım gibi hakları anlatıldı. Çocuklar etkinliklerde hem oyunlar oynadı hem de haklarını öğrendi. Belediyenin Kır Çiçekleri Projesi kapsamında kırsaldan kente gelen sporcu kız çocukları ise sahaya indi ve haklarını tek tek saydı. Çocukların ortak mesajı; "Hayır Deme Hakkımız Var, Haklarımıza Dokunma" oldu.

Tarım işçilerinin çocuklarına hakları anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının düzenlediği etkinliklerin bir ayağı Tarsus ilçesi Atgirmez Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinde çalışmak için 90'lı ve 2000'li yıllarda dış göçle kente gelen ve bölgeye yerleşen tarım işçilerinin çocukları için mahalleye bir 'oyun evi' kazandırmıştı. Dünya Çocuk Hakları Gününde Büyükşehir Belediyesinde görevli Av. Nida Gamsız, tarım işçilerinin çocuklarına oyun evinde haklarını anlattı.

Çocuk hakları kreşlerde oyunlarla anlatıldı

Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerinde de etkinlikler gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu iki kreşi bu yıl içerisinde hizmete açmıştı. Kreşlerden birisi dezavantajlı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde, diğeri ise Sebze ve Meyve Toptancı Halinde kurulmuştu. Dünya Çocuk Hakları Gününde de bu kreşlere özel programlar hazırlandı. Kreşlerdeki çocuklara hakları oyunlarla anlatıldı.

Av. Nida Gamsız, Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonunda ise Dünya Çocuk Hakları Günü ve 'Erken Yaşta Evlilikleri Önleme Projesi' kapsamında insan hakları ve çocuk haklarını Roman çocuklara anlattı.

Üretici kadınların çocukları yaşıtlarına hediye gönderdi

Mut Taşhan Üretici Kadın Pazarındaki çocuklarla yapılan taş boyama atölyesinde çocuklar taşları boyayarak insan figürleri çıkarttı ve beyaz bir kağıda çizdikleri dünya resminin etrafına yapıştırdı. Çocuklar, atölyede hazırladıkları çalışmaları Adile Teyze ve Münir Özkul kreşlerindeki yaşıtlarına gönderdi. Kent merkezindeki yaşıtları hediyelerle fotoğraf çektirdi.

Farklı mahallelerdeki çocuklar Etkinlik Merkezinde buluştu

Mersin Etkinlik ve Sanat Merkezinde ise pandemi tedbirleri alınarak eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler düzenlendi. Mersin Barosu ile birlikte yapılan Çocuk Hakları etkinliğinin ardından çocuklarla zumba, 'Çocuk Olmak' adlı drama ve temassız sokak oyunları etkinlikleri gerçekleşti.

Kız çocuklarından mesaj

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ise "Kır Çiçekleri Projesi" kapsamında kırsal mahallelerden kent merkezine gelen çocuklarla bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Kırsalda yaşayan ve spora yetenekli 60 kız öğrenci proje kapsamında kent merkezine getirilmişti. 'Eğitimde fırsat eşitliği' sağlanan kız çocukları yeteneklerini kent merkezinde sürdürecek ve masrafları Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Macit Özcan Spor Kompleksinde konuk edilen ve Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında sahaya inen çocuklar, ellerindeki pankartlara haklarını yazdı. 11-13 yaş aralığındaki çocuklar yaşama, gelişme, sağlık ve eğitim gibi haklarını tek tek dile getirdi. Çocukların ortak mesajı ise "Hayır Deme Hakkımız Var, Haklarımıza Dokunma" oldu. - MERSİN

Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik
Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik
Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik
Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik
Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik

Birleşmiş Milletler, 20 Kasım, Mersin, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesinden Çocuk Hakları Gününde 7 noktada etkinlik - Son Dakika


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