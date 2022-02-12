Üye Girişi
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı - Son Dakika

Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı

12.02.2022 12:53

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 470 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 470 polisle eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ile YPG/PYD terör örgütlerine yönelik çalışma yürüttü. Teröristbaşının yakalanarak Türkiye'ye getirildiği tarih nedeniyle eylem hazırlığında olan, örgütün sözde kadın ve gençlik yapılanması oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 470 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde de örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.


Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı
YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
12:07 Kendi kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen vücut geliştirmeci: Sık sık kendi kayıtlarımı izliyorum
12:04 Koltukta ortaya çıkan yılan, uçağa acil iniş yaptırdı
11:56 Hasan Can Kaya, Caner Cindoruk'un sevgilisini ifşa etti: Arkada öpüşüyordunuz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 33 terör şüphelisine gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement