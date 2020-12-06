Son dakika haberi! Mersin'de 4 dilde koronavirüs uyarısı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Kürtçe ve Zazaca anonslar yaparak, koronavirüs salgınına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yabancı uyrukluların yaşadığı mahallelerde koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Türkçe, Arapça Kürtçe ve Zazaca bilgilendirme anonsları yaptı. Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği belirtilen anonslarda, herkesten kurallara uyması istendi.4 dilde yapılan anonslarda, 'Saygıdeğer hemşehrilerimiz, salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olmalıyız. Tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğu olduğu ortam daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Lütfen evlerimizden çıkmayalım' denildi.