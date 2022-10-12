Son dakika haberi... Aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı

12.10.2022 14:18

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bazı kişilerin adresleri tespit edildi.

Kentte, 86 ekipten oluşan 250 polisin katılımıyla farklı adreslere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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