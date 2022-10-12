İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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