Son dakika haberi... Mersin'de ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mersin'de ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında

17.04.2022 14:41
Son dakika haberi... Mersin'de ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: Mersin'in Yenişehir ilçesinde ATV tipi arazi aracının iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde ATV tipi arazi aracının iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeki ATV, bahçe mobilyaları satılan iş yerinin bahçesine girdi.

Sürücünün araçtan düştüğü kazada iş yerinin önündeki masa ve sandalyeler dağıldı.

Sürücü, kazanın ardından ATV'ye binerek uzaklaştı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Öte yandan sürücünün kaza yerinde ayakkabısını unuttuğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Akkent Mahallesi, Yenişehir, Mersin, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mersin'de ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mersin'de ATV'nin iş yerinin bahçesine girme anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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