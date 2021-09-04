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Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

04.09.2021 19:06
Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, aydınlatma direğinin beton bloğuna çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, aydınlatma direğinin beton bloğuna çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yusuf Çağlar (52) idaresindeki 01 AU 226 plakalı otomobil, Demirören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğinin beton bloğuna çarptı.

Kazada, sürücü Yusuf Çağlar ile Mehmet Çağlar (37) hayatını kaybetti, Asiye (49), Zübeyde Gizem (21) ve Asel Emine Çağlar (2) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Mersin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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