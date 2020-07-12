Son dakika haberi... Mersin'de aynı şoförü ikinci kez darp ettiler - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin'de aynı şoförü ikinci kez darp ettiler

Son dakika haberlerine göre Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, 5 gün arayla ikinci kez yolcuların gözü önünde darp edildi.

Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı yolcu minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden bir şoför, 5 gün arayla ikinci kez yolcuların gözü önünde darp edildi.

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Mersin- Silifke hattında çalışan Silifke Koop şoförü Metin Şahin'in kullandığı 33 C 8104 plakalı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirdiği sırada Mesk-Koop şoför ve muavini tarafından araçla önü kesildi.


Minibüsün koltuğunda yolcuların gözü önünde Şahin'i darp eden diğer kooperatif şoförü ve muavini bir süre araç içerisinde Şahin'i darp edip aldığı yolcuları indirmesini istediler. Karnına yumruk, yüzüne tokat yiyen Şahin cep telefonu ile polisi arayarak yardım istedi.


Yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.


Darp edilen Metin Şahin kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.


Metin Şahin, 7 Temmuz'da yine diğer kooperatif şoförleri tarafından dövülmüş 15 gün iş görmez raporu almıştı.


İkinci kez darp edilen Metin Şahin, "Beni gözlerine kestirdiler. Şikayetçi oldum. Dün yine önümü kesip bana yolcuları indirmemi söylediler. Kapımı açarak indir aldığın yolcuları dediler. Karnıma yumruk vurdular. Şikayetçi oldum. Ben her gün karakola mı gideceğim. Evimize ekmek götürmeyecek miyim. Benim iki çocuğum var. Onlara ekmek götüremiyorum. Biz sesimizi kime duyuracağız. Yetkililer bu konuya bir el atsın" dedi. - MERSİN

Metin Şahin, Silifke, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mersin'de aynı şoförü ikinci kez darp ettiler - Son Dakika
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