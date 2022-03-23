Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

23.03.2022 10:33

Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıMERSİN Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda çoraplara sarılı 40 tabanca ile 6 yapım aşamasında olduğu değerlendirilen silah ele geçirdi.

Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

MERSİN Mersin polisi, bir eve düzenlediği operasyonda çoraplara sarılı 40 tabanca ile 6 yapım aşamasında olduğu değerlendirilen silah ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Şevket Sümer Mahallesinde ikamet eden C.K. isimli şahsın aranması olduğu ve ikametinde silah bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.K., R.K. ve Y.K.'yi gözaltına alırken, yaptığı aramalarda tek tek çoraplara sarılmış 40 tabanca, bin 77 fişek ile yapım aşamasında olduğu değerlendirilen 6 tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de bir evde çoraplara sarılı 40 silah ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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