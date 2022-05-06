Mersin'in Tarsus ilçesinde, parkta tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta dün çıkan kavgada Serkan Aburşu'yu (18) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan P.M'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Rasim Dokur Bulvarı'ndaki parkta çıkan kavgada bıçaklanan Aburşu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Mersin'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı - Son Dakika