Son dakika haberi: MERSİN'DE 'CANLI BOMBA' EYLEMCİSİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU 11 DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

MERSİN'de DEAŞ'ın 'canlı bomba' eylemcisi olduğu tespit edilen S.E. isimli kadının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta operasyon düzenledi. 200 kişilik ekip, sabah erken saatlerde kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde ise 3 adrese baskın yaptı. Baskınlarda 13 şüpheli gözatına alındı, çok sayıda dijital materyal ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

BİRİ CANLI BOMBA ŞÜPHELİSİ

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E. isimli kadının, örgütün 'Karadul' olarak adlandırdığı canlı bomba olduğu ve eylem yapmak için kente geldiği bildirildi. S.E. ile birlikte A.M. isimli bir kadın da gözaltına alındı. Kdınların ikisinin eşlerinin de DEAŞ eylemleri sırasında öldüğü belirlendi. Şüpheli A.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Canlı bomba şüphelisi S.E.'nin de aralarında olduğu 11 kişi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheliyi de yakalamak için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)