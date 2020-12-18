Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan 4 kişiyi yangın merdiveni uzatarak tahliye etti.

Limonluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir

Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm