Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı

01.07.2022 09:43

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı

MERSİN - Mersin'de DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen A.E.A., A.H., H.H., M.A., A.A., A.H., A.H., B.E.A ile hakkında ifade beyanı bulunan ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendiren T.K., silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanan bir şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda örgüt adına çalışmalar yürüttüğüne yönelik fotoğraf ve vidoları buluna M.M. ve örgüt adına para transferleri gerçekleştiren, bu transferleri uluslararası ticaret şirketleri ile örgüte hem finans hem ekipman sağlayan İ.H., A.A., Y.A. ile M.N. isimli şüpheliler tespit edildi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise adresinde bulunamadı.

Polislerden kaçmayan çalışan 1 kişi dron ile tespit edilerek yakalanırken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'şafak' operasyonu (2) Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 'şafak' operasyonu (2) Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı Mersin'de DEAŞ operasyonu: Polisten kaçmaya çalışan şüpheli dron ile tespit edilerek yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

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