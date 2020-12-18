Erdemli ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp polise ateş açan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp kaçtıkları motosikletten polise pompalı tüfekle ateş eden şüpheliler tutuklandı.
Alata Mahallesi'nde önceki gün "dur" ihtarına uymayıp polise pompalı tüfekle ateş ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılar A.Y. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğincekçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlılara karıştıkları başka suçlarda yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.T'nin ise işlemlernin sürdüğü öğrenildi.
Polis, 16 Aralık'ta Alata Mahallesi'nde bir motosikleti durdurmak istemiş, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi pompalı tüfekle ateş açmıştı. Kovalamaca sonrasında motosikletleri kaza yapınca limon bahçesine kaçan A.Y. ve E.A. yakalanmıştı.
- Kaynak: AA
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