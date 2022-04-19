Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

19.04.2022 10:33
Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı, hastaneye kaldırıldı.

82 Evler Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumanlardan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve kızı M.A. (25), 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi

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82 Evler Mahallesi, Yangın, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin'de ev yangınında anne ile kızı dumandan etkilendi - Son Dakika


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