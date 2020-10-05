Son dakika haber! Evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki evinde esrar yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesindeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine hareket geçti.

Eve operasyon düzenleyen polis, yapılan aramada 89 kök ekili esrar, 110 gram kurutulmuş ve satışa hazır hale getirilmiş esrar, hava akımını sağlamak için vantilatör, çok sayıda termometre, sıcaklık değerini sağlaması için klima, uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli aparatlar ve bitki güçlendirici kimyasal maddeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.