Son dakika haberi... Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

03.10.2022 09:46
Son dakika haberi... Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda para karşılığında fuhuş yaptırıldığının bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen adresi takibe aldı. Bir süre takipten sonra operasyon düzenleyen ekipler, pansiyon işletmecisi ile para karşılığı fuhuş yapan 5 kadını gözaltına aldı. Pansiyonda yapılan aramalarda ele geçirilen 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 27 bin TL, 4 bin 590 euro ile 500 dolara el konuldu. Fuhuş suçundan yakalanan yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer kadınlar da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Fuhuşa aracılık etmek suçundan adliyeye sevk edilen pansiyon işletmecisi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mersin'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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