Mersin'de halde çalışan kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, sebze meyve halinde çalışan kadını tabancayla öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir sevkiyat dükkanının ardiye bölümüne çalışan Sinem Sökmen'e (35) tabancayla ateş eden nakliyeci Halil Korkmaz (25) daha sonra kaçtı.

Hal çalışanlarınca kovalandıktan sonra saklanmak için Hal Camisi'nin avlusuna giren Korkmaz, burada aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sökmen'in ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Sinem Sökmen'in görüşmek istemediği Korkmaz'ın kendisini ısrarla takip etmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine başvurarak 16 Mart'ta uzaklaştırma kararı aldırdığı, 19 Nisan'da biten karar için ise tekrar müracaatta bulunmadığı öğrenildi.