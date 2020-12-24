Son dakika haberi: Mersin'de iş yerine silahlı saldırı - Son Dakika

Tarsus ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bir oto kiralama firmasına pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay sonrası araçla kaçmaya çalışan ve polisin "dur" ihtarında uymayan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından Yeni Mahalle Polis Merkezi önünde durduruldu.

Sürücü Süleyman E.K. yakalanırken, araçta olduğu iddia edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.