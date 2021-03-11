Son dakika haberi: Mersin'de jandarmadan "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması - Son Dakika

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen "Narkotik ve Huzurlu Sokaklar" uygulamasında 44 kök kenevir bitkisi ile 120 gram bonzai ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 251 personelin katılımıyla, 30 ayrı noktada düzenlenen uygulamada 2 bin 232 kişinin sorgulaması yapıldı.

Ekipler ayrıca 225 araç, 42 ikamet ve iş yeri, 283 sokak ve 117 parkta da kontroller yaptı.

Çalışmalarda, 44 kök kenevir bitkisi ile 120 gram bonzai bulundu.

Ekipler, çeşitli suçlardan 26 kişi hakkında da işlem yaptı.