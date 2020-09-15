Son dakika haberi... Mersin'de jandarmadan uyuşturucu kullanan 2 şüpheliye suçüstü - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, yol kenarındaki bir araçta uyuşturucu kullandıkları sırada yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilovacık Mahallesi sınırlarındaki D-400 karayolu üzerinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bir araçtaki 2 şahsın uyuşturucu kullandığını fark etti.

Araçta arama yapan ekipler, kağıda sarılı vaziyette 12 gram esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan "bong" adı verilen düzenek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.