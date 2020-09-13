Mersin'in Gülnar ilçesinde görevli jandarma ekipleri, yol ortasındaki kaplumbağayı zarar görmesin diye trafiği durdurup kenardaki ormanlık alana bıraktı.
Alınan bilgiye göre, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zeyne Mahallesi'ndeki yolun karşısına geçmeye çalışan kaplumbağayı fark etti.
Trafiği durduran jandarma ekiperi, kaplumbağayı yol kenarındaki ormanlık alana bıraktı.
Yoldaki sürücüler, jandarma ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 21:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Mersin'de jandarmanın kaplumbağa hassasiyeti - Son Dakika