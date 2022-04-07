Son dakika haberi | Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

07.04.2022 10:55
Son dakika haberi | Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Mersin'de jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ve Gülnar ilçelerinde kaçak sigara sevkiyatı ve satışı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 950 adet boş makaron, 2 bin 500 adet dolu makaron, 3 kilo 380 gram kıyılmış tütün ile 2 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Kaçak Sigara, Jandarma, Sigara, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mersin'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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