Son dakika haberi: Mersin'de kaçak tütün ve sigara operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde 45 kilo 750 gram kaçak tütün, 26 bin 600 makaron ve 3 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 45 kilo 750 gram kaçak tütün, 26 bin 600 makaron ve 3 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.