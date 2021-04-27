Son dakika haberi... Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Operasyonda gümrük kaçağı 27 bin bandrolsüz boş makaron, 100 gümrük kaçağı sigara, 58 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yeri ve evde gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

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