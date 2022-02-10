Üye Girişi
Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

10.02.2022 11:31
Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada

Son dakika haberler... Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir kadının görüşme yaptığı cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir kadının görüşme yaptığı cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 3 Şubat'ta Bakanlık Caddesi'nde yürüyen kadın, cep telefonuyla görüşme yaptığı sırada yanına gelen kişinin elinden cihazını alarak kaçtığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede kapkaç zanlısının M.Ü.Ö. (19) olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla zanlı yakalandı, çalıntı telefon da bulundu.

İşlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ü.Ö, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güvenlik kamerasına, cep telefonuyla görüşen kadının cihazının çalınması, daha sonra mağdurun zanlının peşinden bir süre koşması yansıdı.

YORUMLAR
500

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylık tartışmalarına noktayı koydu
11:21 Koronavirüs bitmeden Bill Gates, bir sonraki pandemi için çözüm önerileri sunuyor
11:15 Falyalı cinayetinde Söylemez Kardeşler iddiası: Gözaltındakilerden biri Mustafa Söylemez!
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 10 Şubat 2022 Perşembe günü dolar/TL 13,53 seviyelerinde işlem görüyor
11:13 Elektrik faturaları için vatandaşı rahatlatacak destek paketi yolda!
11:11 Kanunsuz Topraklar'ın final bölümünde neler oldu? Hamile Gülfem, bebeğini kucağına alabilecek mi?
11:01 Dünyanın en zehirli yılanı bu yumurtalardan çıkıyor! İnsanların evlerine bile giriyorlar, yavruları bile fil devirecek kadar zehirli!
11:01 Vitor Pereira Fenerbahçe'den maaş almaya devam ediyor iddiası!
10:57 Fatura zamları geri alınacak mı? AK Partili Hamza Dağ, canlı yayında merak edilenleri cevapladı: Alınmayacak ama...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 11:36:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mersin'de kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement