Mersin'de, kanser tedavisi gören hastalara moral olması için hastane bahçesinde mor balonla uçuruldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniğinin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar, ellerindeki mor balonları gökyüzüne bıraktı.

Tedavi gören vatandaşlar da alkışlarla etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kanserle mücadelede yalnız değilsiniz. Buradaki gönül bağımız ve birlikteliğimiz, tüm zorlukların üstesinden gelmemiz için önemli bir vesiledir." ifadesini kullandı.