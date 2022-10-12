Son dakika haberleri | Mersin'de köpek ve kedileri zehirleyen şahıs gözaltına alındı

Mersin'de köpek ve kedileri zehirleyen şahıs gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 2 kedi ile 1 köpeği zehirlediği iddiasıyla şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'nde 2 kedi ve 1 köpeğin yerde can çekiştiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (Haydi) ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların zehirlenerek öldüğünü değerlendirdi. Bunun üzerine köpek ve kediler inceme için alınıp, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarına götürüldü.

Ekipler, yaptığı çalışmada hayvanları zehirlediği iddia edilen C.Y.'yi gözaltına aldı.