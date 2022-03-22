Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama

22.03.2022 10:08

Mersin polisi, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik gerçekleştiği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Mersin polisi, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik gerçekleştiği eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işleyen şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda R.G., R.K., R.S. ile P.Ç. gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8 bin 150 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan R.G., R.K. ve R.S. tutuklanırken, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de nitelikli yağma operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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