Mersin 'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1,5 hektar orman zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2) - Son Dakika

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