Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2)

31.07.2022 17:48
Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2)

Son dakika haber... KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında, 1,5 hektar orman zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

MERSİN,


Kaynak: DHA
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Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mersin'de orman yangını (2) - Son Dakika

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