Son dakika haberi: Mersin'de otobanda zincirleme kaza: 1'i ağır 7 yaralı - Son Dakika

Mersin'de otobanda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan iki servis minibüsüne resmi plakalı bir kamyon çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Tarsus otobanı Gözne gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban üzerindeki bir limon bahçesinde limon toplayan yabancı uyruklu tarım işçileri, mesailerinin ardından iki minibüsle Tarsus'a gitmek üzere yola çıktı. Öndeki 33 EAH 72 plakalı minibüsün arıza yaparak emniyet şeridinde durması üzerine 01 AFM 859 plakalı ikinci minibüste yardım etmek amacıyla arkasında durdu. İşçiler daha minibüsten inmeden arkadan gelen 33 ABV 51 resmi plakalı bir kamyon ikinci minibüse çarptı. Bu minibüs de öndeki minibüse çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın şokunu yaşayan kazazedeler, olay anını İHA muhabirine anlatarak, "Biz, öndeki minibüs arıza yapınca yardım amacıyla durduk. Kamyon sürücüsü bizi gördü mü bilmiyorum ama geldi arkadan çarptı. Hepimiz uçtuk araçta. Bir arkadaşımız da kapıdan aşağıya düştü, kafasını çarptı, ağır yaralandı. İki minibüste de işçiler vardı, toplam 30 kişiydik" dediler.

Olay yerine çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle otobanda trafik Mersin-Tarsus yönünde bir süre tek şeritten ilerledi. - MERSİN