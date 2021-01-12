Son dakika haberi: Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Mersin'de, üç gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Toros ilçesinde 9 Ocak'ta Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda kaldırımda beklerken M.U.S. idaresindeki 33 AFP 207 plakalı otomobilin çarpması sonucu arkadaşıyla birlikte yaralanan Yunus Emre Akiz (15), tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Akiz'in cenazesi toprağa verildi.
Toros ilçesinde, 9 Ocak'ta Yunus Emre Akiz arkadaşı Doruk Yıldırım ile kaldırımda beklerken, M.U.S. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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