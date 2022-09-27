Son Dakika | MERSİN'DE LÜKS ARAÇ İLE POLİSEVİNE SALDIRI: 2 POLİS YARALI- YENİDEN - Son Dakika
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Son Dakika | MERSİN'DE LÜKS ARAÇ İLE POLİSEVİNE SALDIRI: 2 POLİS YARALI- YENİDEN

27.09.2022 00:05

Gelen son dakika haberlerine göre Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Mersin'de polisevine bombalı saldırı' başlıklı haber ve ek haberleri kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz.

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Mersin'de polisevine bombalı saldırı' başlıklı haber ve ek haberleri kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA

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MERSİN'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille polisevi önüne gelen teröristler, bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışmanın ardından bir terörist yakalandı. Teröristlerin kaçarken bıraktıkları çantadaki bomba düzeneği ise kontrolü şekilde imha edildi. Alarma geçen güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışını kontrol altına alarak geniş çaplı operasyon başlattı.

Saat 23.00 sıralarında lüks otomobil ile Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, uzun namlulu silahlarla nizamiyedeki polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı. Çatışmanın ardından teröristler, yanlarında getirdikleri bomba yüklü başka bir aracı patlatıp, bölgeden kaçtı.

BİR TERÖRİST SİLAHIYLA YAKALANDI

Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Teröristleri takip eden polis ekipleri, bir teröristi uzun namlulu silahla birlikte yakalarken, arkalarında bıraktıkları çanta içindeki bomba düzeneği bulundu. Bombalı çanta güvenlik güçlerince kontrollü olarak patlatıldı. Çatışmada yaralanan iki polis ise olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi: "Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

'ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR'

Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklama, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi. Teröristlerin kaçtığı araçla ilgili bilgiler çevre illerin emniyet birimleriyle de paylaşıldı. Teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e hareket etti. (DHA)

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Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Yaralı polisler var İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu İçişleri Bakanı Soylu: '(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. İçişleri Bakanı Soylu: '(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz.
Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | MERSİN'DE LÜKS ARAÇ İLE POLİSEVİNE SALDIRI: 2 POLİS YARALI- YENİDEN - Son Dakika
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