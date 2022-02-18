Son dakika haberi: Mersin'de restoran çalışanını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin önünde bıçaklanan restoran çalışanı yaşamını yitirdi.
Bir restoranda müdürlük yapan Can Sürvar (32), sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki evinin önünde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Zanlı, olaydan sonra kaçarken çevredeki vatandaşların ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri de ağır yaralanan Sürvar'a ilk müdahale yaptı.
Ambulansla Toros Devlet Hastanesine kaldırılan Sürvar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemede saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 17 yaşındaki Y.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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