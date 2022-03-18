Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki tantuniciye giden E.A, yemek yiyen Ş.F.E. ve M.Ö'ye henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Yaralanan 2 kişi, iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.