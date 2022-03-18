Son dakika haberi | Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

18.03.2022 10:50
Son dakika haberi | Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Mut ilçesinde restoranda 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Atatürk Bulvarı'ndaki tantuniciye giden E.A, yemek yiyen Ş.F.E. ve M.Ö'ye henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

Yaralanan 2 kişi, iş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Atatürk Bulvarı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mersin'de restoranda silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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