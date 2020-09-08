Son dakika haberi! Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor
Bir son dakika haberine göre MERSİN'de görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan savaş gemisi ile savaş uçağının bakımları yapılıyor.
MERSİN'de görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan savaş gemisi ile savaş uçağının bakımları yapılıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan savaş gemisi ve savaş uçağının bakımlarını yapıyor. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek. Ekipler, öncelikle paslanan ve çürüyen kısımları onaracak ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen efsane savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990'lı yıllardan bu yana sergileniyor.
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