DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

12.10.2020 13:53
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Mersin'de sahte alkolden 5 kişi öldü MERSİN'de, sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, yaşamını yitirdi.

Mersin'de sahte alkolden 5 kişi öldü

MERSİN'de, sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, yaşamını yitirdi. Operasyon başlatan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i de serbest kaldı.Kentte son günlerde sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi, hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A., gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.'nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi. M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp, toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

DHA YURT BÜLTENİ - 14

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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