Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi - Son Dakika

Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi

Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli İlçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu.

Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öteyandan dünde Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.

Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.