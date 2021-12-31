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Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi

31.12.2021 08:39

Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi

Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli İlçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu.

Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öteyandan dünde Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.

Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi
Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi
Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi

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Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi - Son Dakika
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