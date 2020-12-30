Son dakika haberi... Mersin'de sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Mersin 'in Silifke ilçesinde sahte içki operasyonunda 15 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

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