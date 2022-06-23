Son dakika haberleri: Saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı

-Saman balyalarının yanması
-Yangının evlere sıçraması
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.
Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, depo yakınındaki iki eve de sıçradı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Evlerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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