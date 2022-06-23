Son dakika haberleri: Saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı

23.06.2022 13:05

Son dakika haberleri... Saman balyalarının yanması -Yangının evlere sıçraması -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.

-Saman balyalarının yanması

-Yangının evlere sıçraması

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Mersin'de saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, saman balyalarında çıkan ve iki eve sıçrayan yangın hasara yol açtı.

Yanıkkışla Mahallesi'nde saman balyalarının depolandığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, depo yakınındaki iki eve de sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evlerde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Saman balyalarında çıkan yangın iki eve sıçradı - Son Dakika
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