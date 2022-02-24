Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti

24.02.2022 22:27

Son dakika gündem haberi... Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin debisi yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı ekipler nöbet tutmaya başladı.

Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Alata deresinin debisi yükselmesiyle birlikte taşma ihtimaline karşı yol kapatıldı ekipler nöbet tutmaya başladı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde ara ara etkili oldu.Yağışla birlikte bin 500 rakımlarda mevcut karın da erimesiyle Alata deresinde su seviyesi büyük oranda yükseldi.Bunun üzerine ilçenin ortasından geçen derenin sahile 50 metre uzağındaki Şehit Hasan Furkan Özmen köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatılarak iş makineleri sevk edildi.Erdemli Belediyesine ait 2 iş makinesi köprü üzerinde müdahale için hazır beklerken, sel durumunda bent yapılması amacıyla 14 kamyonla da dolgu malzemesi getirildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin de tedbir aldığı sel nöbetinde vatandaşlar da merakla bekledi.

Ekiplerin sabaha kadar nöbetini sürdüreceği kaydedildi.

Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti
Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti

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Mersin, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin'de debisi yükselen Alata deresinde sel nöbeti - Son Dakika


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