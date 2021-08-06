Son dakika haber: Şelaleye atlarken kafasını kayalıklara çarpan çocuk öldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği şelalede kafasını kayalıklara çarpan çocuk hayatını kaybetti.
Arkadaşlarıyla, yüzülmesi yasak olan Tarsus Şelalesi'ne giden Adnan Susan (12), yaklaşık 5 metrelik yükseklikten suya atladı.
Bu sırada başını kayalıklara çarparak yaralanan Susan, itfaiye ekiplerince şelaleden çıkarıldı.
İlk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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