Son dakika haberi... Mersin'de sulama kanalının bacasında düşen 2 şahin kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin'de sulama kanalının bacasında düşen 2 şahin kurtarıldı
30.01.2021 16:55
Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının bacasına düşen 2 şahin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'de Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalının bacasında 2 şahin olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri kanaldan şahinleri kurtardı.
Koruma altına alınan şahinler, kontrollerinin ardından yeniden doğaya salınacak.
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