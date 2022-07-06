Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, 10 Ocak'ta Akbelen Mahallesi'nde iş yerine gitmek için evinden çıktığı sırada eski nişanlısı tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybeden Oskay'ın adının, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki spor kompleksine verilmesi ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Kaynak: AA

Atsız Afşın Yılmaz, Barış Can, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Mersin'de tabancayla öldürülen kadının adı, spor kompleksine verildi - Son Dakika

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