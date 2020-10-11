Taksi ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesinde, ana yola çıkan minibüsle taksi çarpışarak, dere yatağına savruldu. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ulukent- Seyrek kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ulukent'ten müşteri aldıktan sonra Seyrek yönüne giden 35 SA 472 plakalı taksi ile ana yola çıkan 35 AKK 68 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarında bulunan dere yatağına savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü ve 3 yolcusu sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Minibüsün sürücüsü ile yanındaki 1 kişi de kazada yaralandı. 6 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Yaralılardan taksi sürücüsü Hasan Y.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.