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Son dakika haberi | Mersin'de tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Mersin'de tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

19.02.2022 00:17
Son dakika haberi | Mersin'de tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahşiş Mahallesi'nde kabak yetiştiriciliği yapan Harun Çelik (38), hasat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kuzeni Y.E. (23) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, Çelik'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Tarsus, Mersin, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mersin'de tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika


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