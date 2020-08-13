Son dakika haberi! Mersin'de terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de, PKK/KCK/ YPG silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan araştırma sonucunda, terör örgütüne üyelik, propaganda, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak faaliyetlerinde bulunan 10 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine, merkez Akdeniz, Yenişehir ve Erdemli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda terör örgütü propagandası yapmaktan aranan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, dijital malzemeler, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet mermi ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.