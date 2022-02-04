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Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı

04.02.2022 10:07
Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre Mersin polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin polisi, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde 5 adres belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.Y., M.A., E.K. ve R.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 adet sentetik ecza, 7 adet tabanca fişeği ile 1 adet kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - MERSİN

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Mersin'de 'torbacı' operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mersin'de "torbacı" operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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