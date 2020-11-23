Son dakika haberi... Mersin'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan bir otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü.

Mehmet Fatlı Özgen yönetimindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Doğu Gişeleri girişinde önde seyreden Ümit A. idaresindeki 59 PG 927 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası otomobilinden inen sürücü Özgen'e ve aracına arkadan gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı. İki aracın arasına sıkışarak ağır yaralanan Özgen, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özgen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.